В такси объяснили рост цен на поездки до 70%
Сейчас стоимость поездки в такси очень сильно зависит от спроса, в жару он действительно вырос, в пиковые часы водителей не хватает, заявил НСН Егор Рябков.
Установленные тарифы на поездки в такси за год вообще не изменились, а вот цена «в моменте» растет из-за повышенного спроса и дефицита автомобилей. Об этом в беседе с НСН рассказал таксист и Youtube-блогер Егор Рябков.
Стоимость поездки в такси по ряду направлений в Москве выросла до 70% за год, сообщили «Известия». Так, по данным Росстата, цена за 1 км поездки в такси с мая прошлого года по май 2025-го в Москве выросла на 30,8%. При этом в «Яндекс Такси», опираясь на данные по Москве и области, говорят, что рост составил лишь 16%. Рябков рассказал, что на цены повлияла жара и нехватка автомобилей.
«Если опираться на тарифы такси, из которых должна формироваться стоимость поездки, то они за последний год не изменились вообще. Может быть, выросла средняя стоимость поездки. Это стоимость в данный момент времени из-за соотношения спроса и предложения. За последнее время спрос действительно вырос, особенно в жару. Во-первых, очень выросла стоимость владения автомобилем за последний год из-за подросшего утильсбора. Также уходят с рынка машины старше 5 лет, в основном эконом-класса. То есть машин становится меньше. Все это приводит к тому, что в пиковые часы водителей меньше. Отсюда кажется, что цены взлетают на 70%. Но это в «Яндексе». Существуют агрегаторы, где цена не меняется», - рассказал он.
При этом по словам Рябкова, антимонопольной службе давно стоит обратить внимание на «Яндекс», так как компания не дает другим службам такси в стране развиваться и создает практически полную монополию.
«Если бы антимонопольная служба занялась этим всерьез, то она бы обратила внимание, что «Яндекс» в некоторых регионах - это 95% и более всех агрегаторов. То есть другим просто не дают взлететь. А те конкуренты, которые якобы существуют, уже «Яндексом» куплены. Перевозчики подписывают с агрегатором договор и обязуются выставлять цены такие, какие выставит агрегатор. В противном случае они не могут пользоваться приложением. А мелкие агрегаторы просто вынуждены выставлять такие же тарифы, иначе они просто умрут на рынке. Водителей на самом деле с избытком, но они просто долго не задерживаются», - подытожил он.
Ранее координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк рассказал НСН, что в России 90% рынка такси находится в тени, скоро официальных таксопарков не останется, так как соблюдать законы невыгодно, легальные компании не получают особых привилегий.
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