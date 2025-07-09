В такси объяснили рост цен на поездки до 70%

Сейчас стоимость поездки в такси очень сильно зависит от спроса, в жару он действительно вырос, в пиковые часы водителей не хватает, заявил НСН Егор Рябков.

Установленные тарифы на поездки в такси за год вообще не изменились, а вот цена «в моменте» растет из-за повышенного спроса и дефицита автомобилей. Об этом в беседе с НСН рассказал таксист и Youtube-блогер Егор Рябков.

Стоимость поездки в такси по ряду направлений в Москве выросла до 70% за год, сообщили «Известия». Так, по данным Росстата, цена за 1 км поездки в такси с мая прошлого года по май 2025-го в Москве выросла на 30,8%. При этом в «Яндекс Такси», опираясь на данные по Москве и области, говорят, что рост составил лишь 16%. Рябков рассказал, что на цены повлияла жара и нехватка автомобилей.

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«Если опираться на тарифы такси, из которых должна формироваться стоимость поездки, то они за последний год не изменились вообще. Может быть, выросла средняя стоимость поездки. Это стоимость в данный момент времени из-за соотношения спроса и предложения. За последнее время спрос действительно вырос, особенно в жару. Во-первых, очень выросла стоимость владения автомобилем за последний год из-за подросшего утильсбора. Также уходят с рынка машины старше 5 лет, в основном эконом-класса. То есть машин становится меньше. Все это приводит к тому, что в пиковые часы водителей меньше. Отсюда кажется, что цены взлетают на 70%. Но это в «Яндексе». Существуют агрегаторы, где цена не меняется», - рассказал он.

При этом по словам Рябкова, антимонопольной службе давно стоит обратить внимание на «Яндекс», так как компания не дает другим службам такси в стране развиваться и создает практически полную монополию.

«Если бы антимонопольная служба занялась этим всерьез, то она бы обратила внимание, что «Яндекс» в некоторых регионах - это 95% и более всех агрегаторов. То есть другим просто не дают взлететь. А те конкуренты, которые якобы существуют, уже «Яндексом» куплены. Перевозчики подписывают с агрегатором договор и обязуются выставлять цены такие, какие выставит агрегатор. В противном случае они не могут пользоваться приложением. А мелкие агрегаторы просто вынуждены выставлять такие же тарифы, иначе они просто умрут на рынке. Водителей на самом деле с избытком, но они просто долго не задерживаются», - подытожил он.

Ранее координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк рассказал НСН, что в России 90% рынка такси находится в тени, скоро официальных таксопарков не останется, так как соблюдать законы невыгодно, легальные компании не получают особых привилегий.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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