Проект о повышении штрафов для мигрантов за нарушение порядка не примут, так как в России законодательно запрещена дискриминация иностранных граждан, заявил НСН зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия - За правду» внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для мигрантов за мелкое хулиганство вплоть до выдворения из страны, сообщили РИА Новости. Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. По его мнению, за нарушение общественного порядка с использованием «русского мата» иностранного гражданина нужно штрафовать на 5 – 10 тысяч рублей, а не 1 тысячу рублей, как сейчас. В проекте предусматривается также выдворение из страны за любое мелкое хулиганство.

«На протяжении последних десятилетий Россия, находясь под влиянием западных идеологий, включая толерантность и открытость, уравняла права мигрантов и граждан РФ. Было подписано множество международных договоров и конвенций. Эти документы предполагают равенство прав перед законом для иностранных граждан, мигрантов, включая тех, кто находится в стране нелегально, и коренных граждан России. Однако предлагаемая мера предполагает разделение мигрантов и россиян. Для внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях или Уголовный кодекс, депутат должен сначала направить законопроект на заключение в Верховный суд и правительство. Однако там много лоббистов, которые блокируют ужесточение наказаний, ссылаясь на нарушение прав. У нас нет законодательства, позволяющего дискриминировать иностранцев», - пояснил Матвеев.

Сам депутат считает меру, при которой за одно и то же правонарушение гражданин России может быть оштрафован на 5 тысяч рублей, а иностранец на 25 тысяч рублей и выдворен из страны, адекватной.