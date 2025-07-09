Повышение штрафов для мигрантов за хулиганство назвали дискриминацией
Законопроект партии СРЗП о повышенных штрафах для мигрантов не одобрит Госдума, но вызовет общественную дискуссию и может быть принят в будущем, заявил НСН депутат Михаил Матвеев.
Проект о повышении штрафов для мигрантов за нарушение порядка не примут, так как в России законодательно запрещена дискриминация иностранных граждан, заявил НСН зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.
Депутаты от фракции «Справедливая Россия - За правду» внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для мигрантов за мелкое хулиганство вплоть до выдворения из страны, сообщили РИА Новости. Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. По его мнению, за нарушение общественного порядка с использованием «русского мата» иностранного гражданина нужно штрафовать на 5 – 10 тысяч рублей, а не 1 тысячу рублей, как сейчас. В проекте предусматривается также выдворение из страны за любое мелкое хулиганство.
«На протяжении последних десятилетий Россия, находясь под влиянием западных идеологий, включая толерантность и открытость, уравняла права мигрантов и граждан РФ. Было подписано множество международных договоров и конвенций. Эти документы предполагают равенство прав перед законом для иностранных граждан, мигрантов, включая тех, кто находится в стране нелегально, и коренных граждан России. Однако предлагаемая мера предполагает разделение мигрантов и россиян. Для внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях или Уголовный кодекс, депутат должен сначала направить законопроект на заключение в Верховный суд и правительство. Однако там много лоббистов, которые блокируют ужесточение наказаний, ссылаясь на нарушение прав. У нас нет законодательства, позволяющего дискриминировать иностранцев», - пояснил Матвеев.
Сам депутат считает меру, при которой за одно и то же правонарушение гражданин России может быть оштрафован на 5 тысяч рублей, а иностранец на 25 тысяч рублей и выдворен из страны, адекватной.
«Если на любую агрессию со стороны мигрантов не отвечать жестким наказанием и выдворением, то мы порядка в этой сфере не наведем. Статистика показывает, что преступность среди мигрантов растет», - заявил зампред комитета.
Несмотря на то, что законопроект, скорее всего, не дойдет и до первого чтения, он может иметь перспективы в будущем, утверждает Матвеев. По его словам, так уже происходит с рядом законопроектов по мигрантам.
«Авторы законопроекта, может быть, не особо рассчитывают на то, что его примут. Не исключаю того, что тут есть определенный предвыборный эффект, так как миграционная тема сейчас на слуху, многих волнует. Но, возможно, сейчас предложение приведет к общественной дискуссии, а завтра может стать законом. Например, недавно в первом чтении был принят законопроект о расширении оснований для прекращения российского гражданства. Мой законопроект на эту тему в январе 2024 года был отклонен. Такая же история была с тестированием детей-мигрантов на знание русского языка», - добавил депутат Госдумы.
В России не учатся порядка 600 тысяч детей мигрантов, что негативно влияет на криминогенную обстановку, заявил ранее в интервью НСН депутат Михаил Матвеев. При этом председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов считает, что приезжие наоборот стали дисциплинированнее.
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