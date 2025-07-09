«Никакой не друг»: В Госдуме призвали не надеяться на лояльность Трампа
Президент США Дональд Трамп вовсе не является другом России, поэтому надеяться на его лояльность не следует. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Он указал, что Трамп возглавляет страну, в официальных документах которой написано, что Россия остаётся для Вашингтона стратегическим противником.
Комментируя угрозы главы Белого дома «разбомбить Москву», Журавлев отметил, что Трамп всегда производил слишком много бесполезного медийного шума.
«Обещал помирить Москву с Киевом, забрать Гренландию и Канаду, вернуть Панамский канал — все это так и осталось словами», - заключил парламентарий.
Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись, на которой Трамп рассказал спонсорам своей избирательной кампании, что якобы угрожал президенту РФ Владимиру Путину «разбомбить Москву», если российская армия пересечёт границу Украины, сообщает RT.
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