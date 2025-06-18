Автоэксперты не поверили в полностью российский кроссовер от «АвтоВАЗа»
Новая модель «АвтоВАЗа» вряд ли является полностью российской разработкой, потому что сборка целиком из отечественных комплектующих пока невозможна, заявили опрошенные НСН эксперты.
«АвтоВАЗ» решил сэкономить на новой модели, но она точно не будет на 100% российской, рассказал НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
«АвтоВАЗ» представил на Петербургском международном экономическом форуме новый кроссовер Lada Azimut, который должен поступить в серийное производство в 2026 году. В компании заявили, что эта модель — полностью российская разработка: от концепции и дизайна до производства и настройки всех систем. Шапарин заявил, что сборка автомобиля целиком из российских комплектующих пока что невозможна.
«В разработке находится очень многое, но вот сборка целиком из российских комплектующих у нас пока невозможна. Если Lada Azimut получит автоматическую коробку передач, то она будет китайской, как и кондиционеры, и краска — это все импорт. Днище и подвеска, а также внутренности автомобиля достались ему от Lada Vesta, а сверху уже можно было поставить любой кузов, какой только возможно, поэтому получился кроссовер. Платформа Vesta очень устарела, ей почти 20 лет, на таком основании нерационально строить новую модель, но “АвтоВАЗ” экономит», — отметил он.
По его словам, успех новой модели на рынке будет зависеть только от цены.
«Есть вопрос, сколько новый автомобиль будет стоит российскому потребителю? Мы рассчитываем на диапазон в 2,5 миллиона рублей, где ему придется конкурировать с разного рода “китайцами”. Если цена будет три миллиона рублей, то он будет нужен только единицам, потому люди с такими возможностями умеют считать деньги. Они посмотрят и на импортные модели, и на вторичный рынок, и обратят внимание на модели из Китая. Рыночные перспективы Lada Azimut целиком зависят от цены: если бы она стоила меньше 2 млн рублей, то она была бы очень востребована», — заявил собеседник НСН.
В свою очередь директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев также выразил сомнение в том, что новый кроссовер Lada Azimut является полностью отечественной разработкой.
«Полностью наша разработка — это автомобиль "Нива", его снова поставили на конвейер, это говорит о многом, а по Lada Azimut я пока не знаю, что сказать. Меня так ввели в заблуждение, когда я прокомментировал якобы наш кроссовер, а оказалось, что это копия китайского внедорожника, у которой даже иероглифы на руле остались. Так и здесь: я не уверен, что это на 100% наша конструкция», — подчеркнул он.
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