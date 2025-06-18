«АвтоВАЗ» решил сэкономить на новой модели, но она точно не будет на 100% российской, рассказал НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«АвтоВАЗ» представил на Петербургском международном экономическом форуме новый кроссовер Lada Azimut, который должен поступить в серийное производство в 2026 году. В компании заявили, что эта модель — полностью российская разработка: от концепции и дизайна до производства и настройки всех систем. Шапарин заявил, что сборка автомобиля целиком из российских комплектующих пока что невозможна.