Мужчина погиб в Белгородской области при детонации взрывного устройства

По его словам, получивший тяжёлые травмы мужчина умер по пути в больницу. Ещё один человек, а также 17-летний парень с травмами были доставлены в Краснояружскую ЦРБ.

Губернатор добавил, что была повреждена одна единица сельскохозяйственной техники.

Ранее в оперштабе Белгородской области заявили, что село Борисовка три человека пострадалив результате атаи беспилотника ВСУ, сообщает RT.