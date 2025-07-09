Мужчина погиб в Белгородской области при детонации взрывного устройства

Детонация взрывного устройства произошла в хуторе Колотиловский Белгородской области во время уборки сена. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков: Два человека погибли при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

По его словам, получивший тяжёлые травмы мужчина умер по пути в больницу. Ещё один человек, а также 17-летний парень с травмами были доставлены в Краснояружскую ЦРБ.

Губернатор добавил, что была повреждена одна единица сельскохозяйственной техники.

Ранее в оперштабе Белгородской области заявили, что село Борисовка три человека пострадалив результате атаи беспилотника ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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