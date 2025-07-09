В Госдуме поддержали вологодский пример введения ушу в школах
Депутат Госдумы Николай Валуев заявил НСН, что ушу точно не помешает школьникам, а боец смешанных единоборств Александр Шлеменко призвал ввести в школьную программу даже ММА.
Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил НСН, что при введении в школьную программу любых единоборств важно объяснять детям, для чего это нужно.
С 2026 года вологодские школьники станут на обязательной основе посещать занятия по восточным единоборствам. В настоящее время школьные уроки по ушу в рамках курса физкультуры проводятся в тестовом режиме на площадках 11 учебных заведений. Инициатором внедрения в школьную программу курса китайских боевых искусств выступил губернатор области Георгий Филимонов, который сам является мастером спорта по ушу. Валуев отметил, что ушу будет полезно для детей.
«В разных регионах вводят разные виды спорта – бокс, борьбу, шахматы. Ушу точно детям не помешает. Все боевые единоборства имеют духовную составляющую. Я надеюсь, что те, кто будут вводить ушу, будут для начала объяснять, для чего оно нужно, для чего в принципе нужны единоборства», - сказал депутат.
В свою очередь российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поддержал идею введения единоборств в школьную программу и призвал рассмотреть вопрос введения ММА.
«Это отличная идея. Я бы давно в школьную программу ввел бы единоборства. Насколько я знаю, у нас и самбо сейчас развивается в школах. Однако я, как представитель ММА, все-таки еще бы ММА добавил, потому что это самый популярный вид единоборств и в нашей стране, и в мире. Не всем может подойти именно ушу. Нужно, чтобы были разные единоборства, чтобы был выбор. Такие инициативы только положительно сказываются на здоровье подрастающего поколения. В каждом единоборстве есть своя философия: защищать слабых, не самоутверждаться за счет слабых и так далее», - сказал собеседник НСН.
По его словам, единоборства смогут привить школьникам умение брать на себя ответственность.
«Единоборства – индивидуальный вид спорта. Помимо того, что этот спорт учит человека хорошо бегать, правильно дышать, он прививает ребенку умение брать на себя ответственность. Этого многим школьникам не хватает. Они потом выходят в большую жизнь и не могут взять на себя ответственность. Этому можно научиться на единоборствах в отличие от командных видов спорта, таких как футбол, например», - добавил Шлеменко.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с НСН выступил против любых экспериментов в современной образовательной системе России, напомнив, что в российских школах уже существует разная система оценивания.
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