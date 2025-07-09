«Не хватает духовности»: В Госдуме назвали Трампа плохим миротворцем
Продолжение военной помощи Украине, а также угрозы якобы «разбомбить Москву», говорият о том, что президент США Дональд Трамп - плохой миротворец. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.
Парламентарий предположил, что для полноценной миротворческой деятельности главе Белого дома «не хватает духовного основания».
«Вот не принял я приглашение поехать к нему в феврале на молитвенный завтрак, а надо было. Помолились бы вместе за его духовность», — заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы угрозе Трампа «разбомбить Москву», заявил, что «фейков сейчас гораздо больше, чем правдивой информации», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Росавиация: Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу
- Аэропорт Геленджика опроверг слухи о скором открытии
- «Не хватает духовности»: В Госдуме назвали Трампа плохим миротворцем
- В такси объяснили рост цен на поездки до 70%
- Повышение штрафов для мигрантов за хулиганство назвали дискриминацией
- Блогер Арег Щепихин попал в список террористов и экстремистов
- «Огниво» дедушки на сто лет вперед: Устинова назвала любимые современные фильмы
- Мужчина погиб в Белгородской области при детонации взрывного устройства
- В России объяснили всплеск интереса к китайским мотоциклам
- «Никакой не друг»: В Госдуме призвали не надеяться на лояльность Трампа