«Не хватает духовности»: В Госдуме назвали Трампа плохим миротворцем

Парламентарий предположил, что для полноценной миротворческой деятельности главе Белого дома «не хватает духовного основания».

«Вот не принял я приглашение поехать к нему в феврале на молитвенный завтрак, а надо было. Помолились бы вместе за его духовность», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы угрозе Трампа «разбомбить Москву», заявил, что «фейков сейчас гораздо больше, чем правдивой информации», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

