«Не хватает духовности»: В Госдуме назвали Трампа плохим миротворцем

Продолжение военной помощи Украине, а также угрозы якобы «разбомбить Москву», говорият о том, что президент США Дональд Трамп - плохой миротворец. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

СМИ: Трамп угрожал Путину и Си Цзиньпину «разбомбить» Москву и Пекин

Парламентарий предположил, что для полноценной миротворческой деятельности главе Белого дома «не хватает духовного основания».

«Вот не принял я приглашение поехать к нему в феврале на молитвенный завтрак, а надо было. Помолились бы вместе за его духовность», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы угрозе Трампа «разбомбить Москву», заявил, что «фейков сейчас гораздо больше, чем правдивой информации», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Белый дом США
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