«Рынок мотоциклов сейчас очень сильно меняется. В связи с отсутствием возможности покупать напрямую у дилеров за адекватные средства японские и европейские мотоциклы сейчас россияне больше покупают мотоциклы китайского производства. Они гораздо доступнее, можно сказать, что покупательная способность россиян несколько выросла. То, чем раньше брезговали, сейчас стало нормой, и в связи с этим мы идем в некотором роде по пути Индии, где никто не стесняется ездить на малокубатурном мотоцикле или скутере, используя его не как средство самовыражения и получения удовольствия и адреналина, а как доступное и удобное транспортное средство. Если человек не слишком погружен в тему, он просто хочет иметь двухколесное транспортное средство, он идет к дилеру, из которых у нас в доступе только продавцы китайской техники. А если человек хочет получить от мотоцикла специфические характеристики, например, использовать его на гоночном треке или для дальних поездок, он заказывает привоз мотоцикла через специальные организации, либо самостоятельно организует доставку мотоцикла из Европы или из Японии», — сказал Родионов.

Собеседник НСН также пояснил, почему некоторые владельцы не ставят мотоциклы на учет.

«Малокубатурный двухколесный транспорт очень часто используется как транспорт для дачи, для поездки за грибами, для каких-то нужд, не связанных с выездом на дороги общего пользования. Поэтому владельцы зачастую даже не планируют ставить такие транспортные средства на учет», — подытожил он.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что в России растет детская смертность из-за управления мотоциклами, многие из которых завозятся в страну как обычный спортивный инвентарь и могут быть проданы любому человеку. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

