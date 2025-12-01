СМИ: Мадуро согласился уйти в отставку
На фоне ультиматума со стороны США об отставке, президент Венесуэлы Николас Мадуро готов оставить свой пост, сообщает CNN.
Однако это может произойти только спустя 18 месяцев. Эта позиция противоречит требованиям Вашингтона, который поддерживает план с немедленным уходом Мадуро.
На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре прямо потребовал от венесуэльского лидера уйти в отставку. Одновременно с этим США прорабатывают варианты усиления санкционного давления, включая возможное закрытие воздушного пространства для Венесуэлы.
Ранее Мадуро призвал защищать Венесуэлу на фоне эскалации отношений с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
