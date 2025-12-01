СМИ: Мадуро согласился уйти в отставку

Однако это может произойти только спустя 18 месяцев. Эта позиция противоречит требованиям Вашингтона, который поддерживает план с немедленным уходом Мадуро.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре прямо потребовал от венесуэльского лидера уйти в отставку. Одновременно с этим США прорабатывают варианты усиления санкционного давления, включая возможное закрытие воздушного пространства для Венесуэлы.

Ранее Мадуро призвал защищать Венесуэлу на фоне эскалации отношений с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

