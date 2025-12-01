СМИ: Мадуро согласился уйти в отставку

На фоне ультиматума со стороны США об отставке, президент Венесуэлы Николас Мадуро готов оставить свой пост, сообщает CNN.

СМИ: Мадуро усилил меры личной безопасности из-за США

Однако это может произойти только спустя 18 месяцев. Эта позиция противоречит требованиям Вашингтона, который поддерживает план с немедленным уходом Мадуро.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре прямо потребовал от венесуэльского лидера уйти в отставку. Одновременно с этим США прорабатывают варианты усиления санкционного давления, включая возможное закрытие воздушного пространства для Венесуэлы.

Ранее Мадуро призвал защищать Венесуэлу на фоне эскалации отношений с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАВенесуэлаНиколас Мадуро

