Водителя, нарушившего ПДД по дороге в роддом, могут освободить от наказания
Автомобилист, нарушивший правила дорожного движения по дороге в больницу с рожающей женщиной, формально может быть привлечен к административной ответственности. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.
Он пояснил, что в подобных ситуациях обычно применяется статья 2.7 КоАП о крайней необходимости.
По его словам, водителя, скорее всего, освободят от наказания, так как его действия причинили меньший вред по сравнению с предотвращенным — речь идет о сохранении жизни и здоровья женщины и ее ребенка.
Юрист отметил, что в большинстве случаев правоохранительные органы прекращают такие дела, учитывая обстоятельства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны сообщило о сбитых дронах над Черным морем
- «Музыкальный бум!»: Спрос россиян на зарубежные концерты вырос в 70 раз
- Гитарист Роман Мирошниченко оценил шансы на попадание в шорт-лист «Грэмми»
- Прочь из каменных джунглей: Почему россияне полюбили глэмпинги
- Путин прокомментировал высказывание Трампа о «бумажном тигре»
- Путин назвал Трампа комфортным собеседником и отметил его умение слушать
- Путин рассказал об отношениях с Макроном
- Новые правила возврата на Ozon грозят подорожанием товаров
- Водителя, нарушившего ПДД по дороге в роддом, могут освободить от наказания
- «Авантюра и вагон доверия»: Как Данила Козловский стал «Чуковским»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru