Водителя, нарушившего ПДД по дороге в роддом, могут освободить от наказания

Автомобилист, нарушивший правила дорожного движения по дороге в больницу с рожающей женщиной, формально может быть привлечен к административной ответственности. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

Он пояснил, что в подобных ситуациях обычно применяется статья 2.7 КоАП о крайней необходимости.