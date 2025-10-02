Водителя, нарушившего ПДД по дороге в роддом, могут освободить от наказания

Автомобилист, нарушивший правила дорожного движения по дороге в больницу с рожающей женщиной, формально может быть привлечен к административной ответственности. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

Он пояснил, что в подобных ситуациях обычно применяется статья 2.7 КоАП о крайней необходимости.

По его словам, водителя, скорее всего, освободят от наказания, так как его действия причинили меньший вред по сравнению с предотвращенным — речь идет о сохранении жизни и здоровья женщины и ее ребенка.

Юрист отметил, что в большинстве случаев правоохранительные органы прекращают такие дела, учитывая обстоятельства, передает «Радиоточка НСН».

