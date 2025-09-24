У жителей Дальнего Востока и части Сибири нет никаких адекватных альтернатив для праворульных автомобилей из Азии. Их запрет приведет к социальному недовольству, рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.



Глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил правительству поэтапно отказаться от праворульных автомобилей. С такой идеей он обратился к вице-премьеру России Денису Мантурову. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Хайцеэр раскритиковал такой шаг.

