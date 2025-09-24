Автоэксперт пригрозил протестами в случае запрета праворульных машин

Праворульные машины — основной транспорт на Дальнем Востоке, поэтому его нельзя запрещать, заявил НСН Ян Хайцеэр.

У жителей Дальнего Востока и части Сибири нет никаких адекватных альтернатив для праворульных автомобилей из Азии. Их запрет приведет к социальному недовольству, рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.

Глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил правительству поэтапно отказаться от праворульных автомобилей. С такой идеей он обратился к вице-премьеру России Денису Мантурову. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Хайцеэр раскритиковал такой шаг.

«Для жителей Дальнего Востока и Сибири нереально отказаться от праворульных машин. Более того, это предложение дублирует аналогичное, которое было сделано в 2009 или 2010 году. Я хочу заметить, что кто-то подзабыл, что это привело к протестной активности. В восточных регионах 9 из 10 автомобилей — с правым рулем. Там движение проще изменить, нежели убирать потихонечку автомобили. К тому же, надо предоставить альтернативную замену. Вряд ли продукция “АвтоВАЗа” вытеснит праворуких “японок”. Потребитель предпочтет праворукую “Тойоту”, а не леворукую «Весту», — указал он.

Сенатор Кутепов также критиковал праворульные машины за высокое число аварий, но Хайцеэр нашел просто объяснение этим цифрам.

«Статистика МВД абсолютно нерелевантна. Она не учитывает, что на Дальнем Востоке и Сибири все аварии только с праворукими машинами, в других местах их мало. Где-то еще такого транспорта — капля в море по сравнению с остальными автомобилями. А почему их мало в других местах? Да потому что их капля в море по сравнению с другими автомобилями. Конечно, водители могут испытывать дискомфорт, потому что мы не Англия и не Индия — у нас движение в другую сторону. Но не более того», — заключил собеседник НСН.

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в эфире НСН призвал россиян отказаться от китайских машин с удаленным доступом.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ПротестыДальний ВостокАвтомобиль

