Чудовищные ДТП: В России призвали давать пожизненный срок пьяным водителям

Только в крупных городах РФ удалось победить пьяных водителей, в районных центрах по-прежнему случаются чудовищные ДТП, заявил НСН Константин Крохмаль. 

За пьяную езду необходимо давать пожизненный срок, только так можно решить эту проблему в регионах, заявил НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

За девять месяцев этого года в России произошло почти 8 тысяч ДТП с участием нетрезвых водителей, что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД России Сергей Хранцкевич. С начала года сотрудники ГИБДД также составили 189 тысяч протоколов за «пьяную» езду. Крохмаль объяснил, почему получилась такая статистика.

Россиянам назвали главные риски ДТП в осеннюю погоду
«Статистика такая, потому что сейчас по закону ограничили возможность некоторым категориям такси заниматься перевозками. Количество сократилось, так как ужесточили требования. Снизилось число ДТП, в которых зачастую фигурировали водители такси. Но такая тенденция только в крупных городах, где есть контроль, в остальных городах бардак по-прежнему. Самыми безопасными считаются города-миллионники, например, Москва. А если брать районные центры, там количество ДТП просто зашкаливает - например, Тула, Иваново. Там постоянно случаются чудовищные ДТП с участием пьяных водителей. В Москве уже давно контроль, баловаться нельзя», - отметил он.

В связи с этим он призвал ужесточить наказание за пьяную езду.

«Я бы давал пожизненный срок для пьяных водителей, как в Китае. В Китае на полтора миллиарда человек нет ни одного пьяного водителя. В ОАЭ вообще нет пьяных водителей, в Британии тоже. А у нас пьяный может сесть за руль, его через несколько лет выпускают, если было ДТП, он опять становится членом общества, ему опять права могут дать», - добавил собеседник НСН.

Ранее нарколог Александр Ковтун в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что степень изменения сознания человека от алкогольного опьянения часто выше, чем от наркотического.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/ Юрий Стрелец
ТЕГИ:ДТПВодители

Горячие новости

Все новости

партнеры