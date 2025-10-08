Чудовищные ДТП: В России призвали давать пожизненный срок пьяным водителям
Только в крупных городах РФ удалось победить пьяных водителей, в районных центрах по-прежнему случаются чудовищные ДТП, заявил НСН Константин Крохмаль.
За пьяную езду необходимо давать пожизненный срок, только так можно решить эту проблему в регионах, заявил НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
За девять месяцев этого года в России произошло почти 8 тысяч ДТП с участием нетрезвых водителей, что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД России Сергей Хранцкевич. С начала года сотрудники ГИБДД также составили 189 тысяч протоколов за «пьяную» езду. Крохмаль объяснил, почему получилась такая статистика.
«Статистика такая, потому что сейчас по закону ограничили возможность некоторым категориям такси заниматься перевозками. Количество сократилось, так как ужесточили требования. Снизилось число ДТП, в которых зачастую фигурировали водители такси. Но такая тенденция только в крупных городах, где есть контроль, в остальных городах бардак по-прежнему. Самыми безопасными считаются города-миллионники, например, Москва. А если брать районные центры, там количество ДТП просто зашкаливает - например, Тула, Иваново. Там постоянно случаются чудовищные ДТП с участием пьяных водителей. В Москве уже давно контроль, баловаться нельзя», - отметил он.
В связи с этим он призвал ужесточить наказание за пьяную езду.
«Я бы давал пожизненный срок для пьяных водителей, как в Китае. В Китае на полтора миллиарда человек нет ни одного пьяного водителя. В ОАЭ вообще нет пьяных водителей, в Британии тоже. А у нас пьяный может сесть за руль, его через несколько лет выпускают, если было ДТП, он опять становится членом общества, ему опять права могут дать», - добавил собеседник НСН.
Ранее нарколог Александр Ковтун в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что степень изменения сознания человека от алкогольного опьянения часто выше, чем от наркотического.
