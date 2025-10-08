За пьяную езду необходимо давать пожизненный срок, только так можно решить эту проблему в регионах, заявил НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

За девять месяцев этого года в России произошло почти 8 тысяч ДТП с участием нетрезвых водителей, что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД России Сергей Хранцкевич. С начала года сотрудники ГИБДД также составили 189 тысяч протоколов за «пьяную» езду. Крохмаль объяснил, почему получилась такая статистика.