Если государство борется за экологию в городах, то лучше не ограничивать автомобили и нервировать автовладельцев, а обновлять парки чиновников и государственных предприятий, рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.

Введение платы за каждый километр пробега на личном автомобиле могут обсудить в Москве, чтобы разобраться с пробками и помочь экологии, так как технически это уже возможно, заявил научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин изданию «Абзац». По его мнению, такие эксперименты уже показали себя в десятках других городов мира. В то же время, мэр столицы Сергей Собянин признал в интервью «Комсомольской правде», что 70% москвичей пользуются городским транспортом ежедневно, а остальные предпочитают личный автомобиль. Хайцеэр подчеркнул, что на некоторые расстояния лучше поехать на машине, чем на чем-либо еще.