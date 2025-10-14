В МИД РФ заявили о готовности ПВО справиться с ракетами Tomahawk

Возможная поставка американских ракет Tomahawk Киеву выступает символическим шагом, сообщают «Известия» со ссылкой на посла МИД России по особым поручениям Родиона Мирошника.

США показали мобильную установку для запуска ракет Tomahawk

По его словам, с данным типом вооружения умеют справляться отечественные средства противовоздушной обороны. «С точки зрения военной эффективности это не новое вооружение», — указал дипломат. Он заявил, что оно «понятно для наших военных».

При этом сам факт передачи данных ракет Украине может показать истинные намерения администрации США, которая декларирует стремление к миру, но при этом рассматривает вопросы выделения вооружений, отметил посол.

Ранее в Кремле заявили, что поставка Tomahawk Киеву действительно может плохо кончиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

