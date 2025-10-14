В МИД РФ заявили о готовности ПВО справиться с ракетами Tomahawk

По его словам, с данным типом вооружения умеют справляться отечественные средства противовоздушной обороны. «С точки зрения военной эффективности это не новое вооружение», — указал дипломат. Он заявил, что оно «понятно для наших военных».

При этом сам факт передачи данных ракет Украине может показать истинные намерения администрации США, которая декларирует стремление к миру, но при этом рассматривает вопросы выделения вооружений, отметил посол.

Ранее в Кремле заявили, что поставка Tomahawk Киеву действительно может плохо кончиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

