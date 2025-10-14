Трамп подтвердил, что примет Зеленского 17 октября

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что 17 октября примет в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

В Кремле заявили, что поставка Tomahawk Киеву действительно может плохо кончиться

Об этом он заявил на борту президентского самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

Глава государства ответил утвердительно на вопрос о том, намерен ли он 17 октября принять коллегу из Киева. При этом детали он не сообщил, как и не ответил на вопрос о возможности поставок Украине американских ракет Tomahawk.

За последние дни лидеры провели два телефонных разговора, в том числе на тему поставки на Украину крылатых ракет Tomahawk, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры