Трамп подтвердил, что примет Зеленского 17 октября

Об этом он заявил на борту президентского самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

Глава государства ответил утвердительно на вопрос о том, намерен ли он 17 октября принять коллегу из Киева. При этом детали он не сообщил, как и не ответил на вопрос о возможности поставок Украине американских ракет Tomahawk.

За последние дни лидеры провели два телефонных разговора, в том числе на тему поставки на Украину крылатых ракет Tomahawk, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

