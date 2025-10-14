Байден похвалил Трампа и его команду
Бывший президент США Джо Байден высоко оценил работу нынешнего главы государства Дональда Трампа и его команды по достижению договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. Об этом политик написал в соцсети X.
Как отметил Байден, путь к соглашению был «непростым».
«Моя администрация неустанно работала над возвращением заложников домой, оказанием помощи палестинскому народу и прекращением войны. Я высоко ценю работу президента Трампа и его команды по возобновлению соглашения», - указал экс-президент.
По его мнению, Ближний Восток оказался на пути к миру и к будущему с равными «условиями мира, достоинства и безопасности» для израильтян и палестинцев.
Ранее Дональд Трамп подписал в Каире международное соглашение о прекращении конфликта в Газе, его поддержали Египет, Катар, Турция, пишет Ura.ru.
