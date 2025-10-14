Актер Алек Болдуин и его брат попали в аварию в США

Актер Алек Болдуин и его брат Стивен попали в ДТП в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет портал TMZ.

Авария произошла накануне в Ист-Хэмптоне, отмечается, что Range Rover с артистом врезался бампером в дерево. Кто из братьев находился в этот момент за рулем, неизвестно. Позднее Алек Болдуин в соцсетях поделился, что управлял автомобилем сам и попал в ДТП, пытаясь избежать столкновения с «огромным мусоровозом, с кита размером» на своей полосе.

«Все в порядке: я в порядке, мой брат тоже», - подчеркнул артист.

На кадрах с места ЧП видно, как братья Болдуин ходят под дождем вокруг разбитой машины. Они дождались прибытия полиции и уехали на гражданском внедорожнике.

