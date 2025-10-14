Блогер Ефремов получил иск на 11 млн рублей
Иск с требованием о взыскании более 11 млн рублей подали в отношении предпринимателя и блогера Никиты Ефремова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.
Инстанция зарегистрировала иск подмосковного ООО «Джетленд». Заявление поступило в суд 9 октября и пока не принято к рассмотрению. Основания требований не уточняются.
Известно, что истец владеет инвестиционной платформой JetLend - сервисом для инвестирования в бизнес и финансирования организаций.
Ранее Никита Ефремов частично признал вину по уголовному делу о спонсировании экстремистов, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блогер Ефремов получил иск на 11 млн рублей
- Актер Алек Болдуин и его брат попали в аварию в США
- Над Россией уничтожили 40 украинских БПЛА
- Байден похвалил Трампа и его команду
- В России могут установить «потолок» цен на АЗС
- В МИД РФ заявили о готовности ПВО справиться с ракетами Tomahawk
- Трамп подтвердил, что примет Зеленского 17 октября
- Налоговый вычет за спорт станет доступен супругам и родителям
- Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратилась в Генпрокуратуру России
- Глава разведки Германии заявили о риске начала конфликта с РФ «в любой момент»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru