Блогер Ефремов получил иск на 11 млн рублей

Иск с требованием о взыскании более 11 млн рублей подали в отношении предпринимателя и блогера Никиты Ефремова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.

Инстанция зарегистрировала иск подмосковного ООО «Джетленд». Заявление поступило в суд 9 октября и пока не принято к рассмотрению. Основания требований не уточняются.

Известно, что истец владеет инвестиционной платформой JetLend - сервисом для инвестирования в бизнес и финансирования организаций.

Ранее Никита Ефремов частично признал вину по уголовному делу о спонсировании экстремистов, напоминает 360.ru.

