Над Россией уничтожили 40 украинских БПЛА

Сорок беспилотников ВСУ нейтрализовали над территорией России прошедшей ночью. Об этом рассказали в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении.

Военные ликвидировали 17 дронов в Белгородской области, 12 – в Воронежской, по три – в Нижегородской и над Черным морем. Кроме того, по два БПЛА сбили над Тамбовской областью и Крымом, еще один – над Курской областью.

Ранее в белгородском селе Дорогощь дрон ударил по парковке коммерческого предприятия, в результате погиб местный житель, пишет Ura.ru.

