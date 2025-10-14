В России могут установить «потолок» цен на АЗС

Предложено рассчитывать специальный индекс — стоимость топлива в аналогичный день прошлого года плюс инфляция. В 2025 году некоторые АЗС повышали цены значительно выше инфляции. Несмотря на рекомендации регуляторов, это уже привело к проверкам и мерам ФАС.

Топливный бизнес выступил против введения новых мер, так как розничный сегмент уже де-факто регулируется.

Ранее Минэнерго РФ заявило, что введение моратория на обнуление топливного демпфера поможет стабилизировать стоимость бензина на внутреннем рынке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

