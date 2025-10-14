В России могут установить «потолок» цен на АЗС
В России могут установить максимально допустимые цены на автозаправочных станциях, сообщают «Известия» со ссылкой на инициативу Федеральной антимонопольной службы, с которой она обратилась в Национальный автомобильный союз.
Предложено рассчитывать специальный индекс — стоимость топлива в аналогичный день прошлого года плюс инфляция. В 2025 году некоторые АЗС повышали цены значительно выше инфляции. Несмотря на рекомендации регуляторов, это уже привело к проверкам и мерам ФАС.
Топливный бизнес выступил против введения новых мер, так как розничный сегмент уже де-факто регулируется.
Ранее Минэнерго РФ заявило, что введение моратория на обнуление топливного демпфера поможет стабилизировать стоимость бензина на внутреннем рынке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России могут установить «потолок» цен на АЗС
- В МИД РФ заявили о готовности ПВО справиться с ракетами Tomahawk
- Трамп подтвердил, что примет Зеленского 17 октября
- Налоговый вычет за спорт станет доступен супругам и родителям
- Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратилась в Генпрокуратуру России
- Глава разведки Германии заявили о риске начала конфликта с РФ «в любой момент»
- За продажу и хранение вейпов могут ввести уголовное наказание
- Ветеран Афганистана подал иск на 1,5 млрд руб против Пугачевой в четвертый суд
- В Госдуме заявили, что власти услышали замечания по вопросу запрета на иномарки в такси
- Детям в РФ хотят запретить продажу сладких газированных напитков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru