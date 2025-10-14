В России могут установить «потолок» цен на АЗС

В России могут установить максимально допустимые цены на автозаправочных станциях, сообщают «Известия» со ссылкой на инициативу Федеральной антимонопольной службы, с которой она обратилась в Национальный автомобильный союз.

Новак назвал контролируемой ситуацию с бензином в регионах РФ

Предложено рассчитывать специальный индекс — стоимость топлива в аналогичный день прошлого года плюс инфляция. В 2025 году некоторые АЗС повышали цены значительно выше инфляции. Несмотря на рекомендации регуляторов, это уже привело к проверкам и мерам ФАС.

Топливный бизнес выступил против введения новых мер, так как розничный сегмент уже де-факто регулируется.

Ранее Минэнерго РФ заявило, что введение моратория на обнуление топливного демпфера поможет стабилизировать стоимость бензина на внутреннем рынке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ТопливоБензинФАСАЗС

Горячие новости

Все новости

партнеры