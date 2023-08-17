Путин призвал обновить общественный транспорт по всей России

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета назвал обновление общественного транспорта важнейшей задачей. Об этом пишет ТАСС.

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Глава государства заявил о необходимости обновить подвижной состав общественного транспорта во всех регионах. По словам президента, в субъектах Федерации до 2030 года нужно заменить более 57 тысяч автобусов, пять тысяч троллейбусов и четыре тысячи трамваев.

«Опираться здесь мы должны именно на нашу промышленность - машиностроителей и их смежников», - добавил Путин.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее предложил запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияОбщественный ТранспортВладимир Путин

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