Путин призвал обновить общественный транспорт по всей России
Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета назвал обновление общественного транспорта важнейшей задачей. Об этом пишет ТАСС.
Глава государства заявил о необходимости обновить подвижной состав общественного транспорта во всех регионах. По словам президента, в субъектах Федерации до 2030 года нужно заменить более 57 тысяч автобусов, пять тысяч троллейбусов и четыре тысячи трамваев.
«Опираться здесь мы должны именно на нашу промышленность - машиностроителей и их смежников», - добавил Путин.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее предложил запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут, сообщает «Радиоточка НСН».
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