«Риски высоки»: Авиаэкспертов удивило заявление Минтранса об аэротакси в городах
Роман Гусаров заявил НСН, что создать аэротакси не проблема, но летать в городе оно не сможет и будет бессмысленно, а вот Андрей Патраков напомнил о глубоком кризисе малой авиации.
Технически, создать аэротакси на базе тех же самолетов несложно, но главная проблема в том, что такой транспорт не сможет летать в черте города, и весь его смысл теряется, так как есть вертолёты. Об этом НСН заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
Аэротакси в ближайшие 10 лет имеют шансы появиться в отдельных городах России при успешной сертификации и инфраструктуре, сообщили в Минтрансе РФ. При этом там уточнили, что полностью беспилотные пассажирские самолеты являются более далекой перспективой, настаивая, что сначала будут тестироваться грузовые перевозки, передает РИА Новости. Гусаров назвал основные препятствия для появления аэротакси.
«Чисто технически создать беспилотный летальный аппарат, как мы видим, сегодня уже очень легко. А уж переоборудовать пассажирский самолет в полностью беспилотный – тоже как нечего делать. Проблема в том, где этому всему летать. Большие магистральные самолеты летают в выделенных коридорах, и то возникает опасность сближения. Что тогда говорить о беспилотниках, которые будут летать в черте города. Самое опасное для тех же вертолетов – это линии электропередач, столбы, деревья, дома. Так что, я думаю, они могут появиться только где-то за чертой города, и, опять же, это специальные посадочные площадки, куда надо будет ехать. А чем это тогда отличается от вертолета?» - порассуждал он.
Также Гусаров указал на финансовый вопрос, который пока тоже является препятствием на пути к реализации такого проекта. При этом он привел в пример опыт Китая и предложил для начала протестировать такие БПЛА в качестве аттракционов.
«Плюс финансовая проблема. Такое может появиться только где-то в богатом городе. Так что это будет очень нескоро. Это может быть как на базе существующих летальных аппаратов, так и что-то специально спроектированное. В Китае, например, делают такие двухместные летательные аппараты в качестве аттракционов. Но, опять же, это должно быть только в каких-то выделенных зонах, а пока такого нет нигде в мире. Пока еще понятной концепции таких летательных аппаратов не существует. Так что давайте начнем с аттракционов, а потом уже, может быть, это и выльется в коммерческие перевозки», - подытожил он.
А вот авиаэксперт Андрей Патраков настроен более категорично и пессимистично.
«Учитывая политику, которую сейчас проводит Минтранс, у нас не то что аэротакси, у нас авиация умрет в ближайшее время. Малая авиация за последние 20 лет была добита Минтрансом до практически мертвого состояния. Очень глупо начинать полеты аэротакси с городов! Потому что риски безопасности на беспилотных авиационных системах, тем более перевозящих людей, слишком высоки. Надо начинать с аэродоставки грузов, и в отдаленных районах», - заявил он НСН.
Действующие экспериментально-правовые режимы (ЭПР) по беспилотной доставке грузов провалились, указал эксперт. Причина – в регулировании: «Экономика авиакомпании уходит в минус, потому что требования у нас одни, что к «Аэрофлоту», что к маленькой компании, которая будет летать двумя беспилотниками».
По словам Патракова, авиакатастрофы в регионах усугубили кризис малой гражданской авиации в России, а ведь именно на ней должны основываться разработки авиатакси.
«Во всем мире развита малая авиация, есть авиатакси на базе самолетов. Оно и будет основой для беспилотных систем, которые появятся уже в районе 2030 года в развитых странах. Но если у нас нет пилотируемой основы авиатакси, то о беспилотной говорить даже глупо. Проектов авиатакси, которые могут пройти сертификацию, у нас тоже нет. У нас нет даже нормативной базы для сертификации такого класса беспилотников по перевозке людей», - заключил собеседник НСН.
Ранее гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев говорил НСН, что первое аэротакси может начать массово летать в России уже в 2030 году. Стоимость первого полета на нем, вероятно, будет высокой, однако по мере масштабирования, это станет доступным видом транспорта для широкой аудитории.
