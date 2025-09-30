Технически, создать аэротакси на базе тех же самолетов несложно, но главная проблема в том, что такой транспорт не сможет летать в черте города, и весь его смысл теряется, так как есть вертолёты. Об этом НСН заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Аэротакси в ближайшие 10 лет имеют шансы появиться в отдельных городах России при успешной сертификации и инфраструктуре, сообщили в Минтрансе РФ. При этом там уточнили, что полностью беспилотные пассажирские самолеты являются более далекой перспективой, настаивая, что сначала будут тестироваться грузовые перевозки, передает РИА Новости. Гусаров назвал основные препятствия для появления аэротакси.

«Чисто технически создать беспилотный летальный аппарат, как мы видим, сегодня уже очень легко. А уж переоборудовать пассажирский самолет в полностью беспилотный – тоже как нечего делать. Проблема в том, где этому всему летать. Большие магистральные самолеты летают в выделенных коридорах, и то возникает опасность сближения. Что тогда говорить о беспилотниках, которые будут летать в черте города. Самое опасное для тех же вертолетов – это линии электропередач, столбы, деревья, дома. Так что, я думаю, они могут появиться только где-то за чертой города, и, опять же, это специальные посадочные площадки, куда надо будет ехать. А чем это тогда отличается от вертолета?» - порассуждал он.