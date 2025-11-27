МВД: Не хватает почти 200 тысяч полицейских

Как заявил глава общественного совета при МВД Анатолий Кучерена, количество открытых вакансий в ведомстве превысило 172 тысячи, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 90 тысяч. Наиболее критическая ситуация сложилась с должностями участковых уполномоченных, дефицит которых в ряде регионов доходит до 66%.

Существенная нехватка отмечается и в других подразделениях: патрульно-постовая служба недоукомплектована на 31%, служба наркоконтроля — на 25%, уголовный розыск — на 24%, а органы предварительного следствия — на 22%. Главной причиной массового оттока сотрудников, по словам Кучерены, остается низкий уровень заработной платы, которой недостаточно для обеспечения минимальных потребностей самого работника и его семьи.

Предложено предоставить сотрудникам полиции дополнительные льготы и выплачивать специальные вознаграждения за повышенную нагрузку, когда один человек выполняет работу нескольких. Общественный совет намерен обратиться к главе Минфина Антону Силуанову с инициативой увеличения бюджетного финансирования для решения этой проблемы.

Глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН раскритиковал желание депутатов отменить обязательную стажировку для новых сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и отметил, что это приведет лишь к росту числа увольнений.

