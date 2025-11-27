Греф выступил за дифференциацию ставок по ипотеке по количеству детей в семье

Он назвал этот подход правильным, указав, что для семей со вторым и последующими детьми ставка должна быть ниже 6%. При этом банкир выразил опасения по поводу резкого повышения ставки для семей с одним ребенком с текущих 6% до 12%, назвав такой скачок потенциальным шоком. По расчетам «Сбера», это может привести к невозможности обслуживать кредит для 11% семей. Глава банка призвал к поиску компромиссного решения, например, повышения ставки для этой категории до 8–9%, чтобы минимизировать риски.

Греф отметил, что огромная разница между льготной (6%) и рыночной (17%) ипотекой не является здоровой. Он подтвердил, что правительство планирует постепенно сворачивать программу льготной ипотеки, и «Сбербанк» выступает за максимально плавный переход.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ставка по семейной ипотеке должна быть дифференцированной и зависеть от количества детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

