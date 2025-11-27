Одобрен закон об ужесточении условий для получения медицинской помощи мигрантами

Совет Федерации утвердил закон, ужесточающий правила предоставления полисов ОМС иностранным гражданам, сообщает РИА Новости.

«Должны отработать»: Ужесточение ОМС для мигрантов сочли справедливым

Согласно новым нормам, правом на бесплатную медицинскую помощь смогут воспользоваться только мигранты, работающие в РФ на легальной основе и имеющие не менее пяти лет страхового стажа.

Ранее для этого требовалось три года официального трудового стажа. Для высококвалифицированных специалистов предусмотрены льготные условия. При этом экстренная медицинская помощь будет предоставляться всем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

