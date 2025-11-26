Латвия может разобрать железную дорогу на границе с Россией

Правительство Латвии анализирует возможность полного демонтажа участков железной дороги, ведущих в Россию. Об этом сообщает LSM+ со ссылкой на президента Эдгарса Ринкевичса.

Глава государства отметил, что до конца года кабинет министров совместно с Национальными вооруженными силами подготовит оценку потенциального разбора железнодорожной инфраструктуры на восточном направлении. Параллельно Рига будет согласовывать подход с Литвой и Эстонией. Более четкое понимание ситуации, по словам Ринкевичса, ожидается в начале следующего года, отмечает RT.

Президент подчеркнул, что напряженность на восточной границе сохранится надолго, поэтому демонтаж рельсов рассматривается как один из возможных шагов по усилению безопасности. Вопрос будет обсуждаться и на уровне лидеров стран Балтии.

Ринкевичс добавил, что решения должны учитывать сроки, объем работ и влияние на социально-экономическую обстановку. Он отметил чрезмерную эмоциональность обсуждений в соцсетях и недостаток фактической информации, что вызывает тревогу у жителей, особенно в Латгалии, расположенной на границе с Россией, передает «Радиоточка НСН».

