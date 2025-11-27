Маколей Калкин допустил возвращение в «Один дома»

Американский актер Маколей Калкин, известный по культовой комедии «Один дома», в интервью Variety выразил готовность вновь сыграть роль Кевина Маккалистера в потенциальном сиквеле фильма.

Он не только подтвердил свою заинтересованность, но и поделился видением сюжета новой части. По задумке актера, его персонаж повзрослел, возможно, овдовел или развелся, и теперь воспитывает ребенка одного. Поглощенный работой, он не уделяет сыну или дочери достаточно внимания, что приводит к конфликту. Обидевшись, ребенок устраивает дома настоящую ловушку для собственного отца.

Как пояснил актер, в такой истории Кевин поменялся бы ролями с грабителями из оригинального фильма. При этом дом становится метафорой отношений между родителем и ребенком, которые нужно «защищать» и «оберегать».

Ранее стало известно, что особняк из фильма «Один дома» продан за $5,5 млн

