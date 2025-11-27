Силуанов анонсировал туристический налог на сдачу домов
Власти России намерены вернуться к вопросу о введении курортного сбора с аренды частного жилья в 2026 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.
По его словам, данная инициатива будет обсуждаться совместно с Министерством экономического развития, которое курирует туристическую отрасль. Глава Минфина пояснил, что Минэкономразвитию предстоит провести детальный анализ этого предложения.
Силуанов отметил, что распространение налога на аренду квартир в настоящее время не планируется, однако эта тема находится в стадии активной проработки. «В следующем году мы вернемся к этому вопросу и совместно примем решение», — отметил он.
Ранее стало известно, что власти Курска ввели туристический налог с 2026 года. Он составит 2% от стоимости проживания и будет постепенно увеличиваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
