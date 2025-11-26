Суд конфисковал имущество фигурантов дела о ТКО на 5,6 миллиардов рублей
Фрунзенский районный суд Иванова постановил обратить в доход государства имущество участников коррупционной схемы, связанной с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ивановской области.
Иск о конфискации был подан прокуратурой региона, которая оценила активы, предположительно полученные преступным путем, в 5,7 миллиардов рублей. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Среди ответчиков — индивидуальный предприниматель, 22 компании и семь человек, включая бывшего руководителя областного департамента ЖКХ Дениса Кочнева и фактического руководителя оператора Владимира Ярченкова, отмечает RT.
По решению суда от 26 ноября, в доход государства обращены активы руководителей схемы и 29 аффилированных лиц на сумму более 5,653 миллиардов рублей. Конфискация коснулась долей в жилой и коммерческой недвижимости, земельных участков, двух автомобилей и денежных средств.
Помимо этого, с бывшего директора департамента ЖКХ, руководителя регоператора и учредителей связанных компаний в солидарном порядке взыскано свыше 2,652 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
