Суд конфисковал имущество фигурантов дела о ТКО на 5,6 миллиардов рублей

Фрунзенский районный суд Иванова постановил обратить в доход государства имущество участников коррупционной схемы, связанной с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ивановской области.

Иск о конфискации был подан прокуратурой региона, которая оценила активы, предположительно полученные преступным путем, в 5,7 миллиардов рублей. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Среди ответчиков — индивидуальный предприниматель, 22 компании и семь человек, включая бывшего руководителя областного департамента ЖКХ Дениса Кочнева и фактического руководителя оператора Владимира Ярченкова, отмечает RT.