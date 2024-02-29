Беспилотное аэротакси совершило первый междугородний перелет в Китае

Аэротакси может развивать скорость до 200 километров в час. Таким образом, расстояние в 50 километров аппарат преодолел всего за двадцать минут, когда обычному автомобилю потребовалось бы на это три часа, потому что города разделены рекой.

Компания AutoFlight планирует получить разрешение на коммерческие полеты на своих аэротакси к 2026 году.

Ранее стало известно, что аэротакси может появиться в Дубае к 2026 году, отмечает «Радиоточка НСН». Американская компания по производству компактных воздушных судов Joby Aviation заключила соглашение с Управлением дорог и транспорта Дубая на запуск аэротакси.

