В Евросоюзе предложили сократить численность ВС РФ в рамках мирного плана по Украине

Москва и Киев участвуют в переговорах в Абу-Даби вместе с США ПВО уничтожила 16 БПЛА над регионами Путин освободил Лопатина от должности заместителя генпрокурора Приставы взыскивают с рэпера Птахи долг более 300 тысяч рублей Мастерская «12» Михалкова открыла гастроли в Петербурге «Нефтехимик» обыграл "Авангард" в матче КХЛ, уступая 2:5