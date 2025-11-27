В Евросоюзе предложили сократить численность ВС РФ в рамках мирного плана по Украине

Глава евродипломатии Кай Каллас заявила, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине следует дополнить пунктом о сокращении численности Вооруженных сил России наравне с сокращением ВСУ, сообщает ТАСС.

СМИ: ЕС предложил альтернативный «мирный план» по Украине

«Мы должны сократить численность армии России», — указала она. Также дипломат предложила Москве сократить военный бюджет страны в качестве уступки в рамках мирного плана по разрешению конфликта.

Ранее стало известно, что Украина не согласна с тремя условиями мирного плана США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: dpa / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРоссияРоссийская АрмияЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры