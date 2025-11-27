В Евросоюзе предложили сократить численность ВС РФ в рамках мирного плана по Украине
27 ноября 202501:40
Глава евродипломатии Кай Каллас заявила, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине следует дополнить пунктом о сокращении численности Вооруженных сил России наравне с сокращением ВСУ, сообщает ТАСС.
«Мы должны сократить численность армии России», — указала она. Также дипломат предложила Москве сократить военный бюджет страны в качестве уступки в рамках мирного плана по разрешению конфликта.
Ранее стало известно, что Украина не согласна с тремя условиями мирного плана США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Евросоюзе предложили сократить численность ВС РФ в рамках мирного плана по Украине
- МВД: Сообщения от «Госуслуг» в мессенджерах являются фейковыми
- Одобрен закон об ужесточении условий для получения медицинской помощи мигрантами
- Маколей Калкин допустил возвращение в «Один дома»
- Греф выступил за дифференциацию ставок по ипотеке по количеству детей в семье
- Умерова допросили в НАБУ по делу о коррупционной схеме Миндича
- Суд конфисковал имущество фигурантов дела о ТКО на 5,6 миллиардов рублей
- Латвия может разобрать железную дорогу на границе с Россией
- Мошенники активизировались перед новогодними корпоративами
- Низкая занятость украинцев в ФРГ усиливает нагрузку на экономику
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru