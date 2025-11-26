Умерова допросили в НАБУ по делу о коррупционной схеме Миндича

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров дал показания в Национальном антикоррупционном бюро в рамках расследования дела о коррупционной схеме, которую, по версии следствия, курировал бизнесмен Тимур Миндич. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В ведомстве уточнили, что допрос состоялся 25 ноября и прошел «конструктивно». Умеров ответил на все вопросы следствия и был вызван в статусе свидетеля. Дело открыто по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля, отмечает RT.