Умерова допросили в НАБУ по делу о коррупционной схеме Миндича
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров дал показания в Национальном антикоррупционном бюро в рамках расследования дела о коррупционной схеме, которую, по версии следствия, курировал бизнесмен Тимур Миндич. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу СНБО.
В ведомстве уточнили, что допрос состоялся 25 ноября и прошел «конструктивно». Умеров ответил на все вопросы следствия и был вызван в статусе свидетеля. Дело открыто по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля, отмечает RT.
Расследование ведется в рамках операции «Мидас», о которой НАБУ объявило 10 ноября. Тогда было проведено более 70 обысков по делу о масштабной коррупционной схеме в энергетическом секторе. Главным фигурантом является бизнесмен Тимур Миндич — давний соратник Владимира Зеленского и совладелец студии «Квартал 95».
По версии следствия, он возглавлял преступную группу, которая выстроила сеть коррупционных связей на предприятии «Энергоатом». Миндич покинул Украину, передает «Радиоточка НСН».
