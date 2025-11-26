Умерова допросили в НАБУ по делу о коррупционной схеме Миндича

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров дал показания в Национальном антикоррупционном бюро в рамках расследования дела о коррупционной схеме, которую, по версии следствия, курировал бизнесмен Тимур Миндич. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В ведомстве уточнили, что допрос состоялся 25 ноября и прошел «конструктивно». Умеров ответил на все вопросы следствия и был вызван в статусе свидетеля. Дело открыто по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля, отмечает RT.

НАБУ раскрыли коррупционную схему по незаконной продаже морского флота

Расследование ведется в рамках операции «Мидас», о которой НАБУ объявило 10 ноября. Тогда было проведено более 70 обысков по делу о масштабной коррупционной схеме в энергетическом секторе. Главным фигурантом является бизнесмен Тимур Миндич — давний соратник Владимира Зеленского и совладелец студии «Квартал 95».

По версии следствия, он возглавлял преступную группу, которая выстроила сеть коррупционных связей на предприятии «Энергоатом». Миндич покинул Украину, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоррупцияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры