МВД: Сообщения от «Госуслуг» в мессенджерах являются фейковыми
МВД России предупредило граждан о фейковых сообщениях от имени «Госуслуг» в мессенджерах WhatsApp (компания Meta признана экстремистской организацией) и Telegram, сообщает ТАСС.
Ведомство указало, что у официального портала есть только два канала для связи: телефоны: 8 (800) 100-70-10 и 115. Также отмечается, что текстовые сообщения от портала приходят только с короткого номера 0919 или ID gosuslugi.
Все остальные номера, с которых приходят звонки или сообщения являются мошенническими. Цель злоумышленников — заставить предоставить личные данные или перейти по фишинговой ссылке.
Ранее в Госдуме заявили, что мошенничество в мессенджерах сократилось благодаря ограничениям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД: Сообщения от «Госуслуг» в мессенджерах являются фейковыми
- Одобрен закон об ужесточении условий для получения медицинской помощи мигрантами
- Маколей Калкин допустил возвращение в «Один дома»
- Греф выступил за дифференциацию ставок по ипотеке по количеству детей в семье
- Умерова допросили в НАБУ по делу о коррупционной схеме Миндича
- Суд конфисковал имущество фигурантов дела о ТКО на 5,6 миллиардов рублей
- Латвия может разобрать железную дорогу на границе с Россией
- Мошенники активизировались перед новогодними корпоративами
- Низкая занятость украинцев в ФРГ усиливает нагрузку на экономику
- Криминалист допустил, что иголка в батончике «Марс» могла появиться на складе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru