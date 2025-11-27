МВД: Сообщения от «Госуслуг» в мессенджерах являются фейковыми

Ведомство указало, что у официального портала есть только два канала для связи: телефоны: 8 (800) 100-70-10 и 115. Также отмечается, что текстовые сообщения от портала приходят только с короткого номера 0919 или ID gosuslugi.

Все остальные номера, с которых приходят звонки или сообщения являются мошенническими. Цель злоумышленников — заставить предоставить личные данные или перейти по фишинговой ссылке.

Ранее в Госдуме заявили, что мошенничество в мессенджерах сократилось благодаря ограничениям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

