Мессенджер МАХ даже в России остается на уровне стартапа, поэтому его востребованность за рубежом будет незначительной, заявил в интервью НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Ранее было объявлено, что отныне звонки и сообщения в МАХ доступны в странах СНГ. В пресс-службе менеджера отметили, что теперь «миллионы пользователей» смогут общаться с близкими, живущими за границей. Геллер считает, что это будет очень узкий круг.