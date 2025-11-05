Разработчик сайта Кремля не поверил в успех МАХ в СНГ
За рубежом на мессенджер МАХ может перейти лишь узкий сегмент пользователей, «завязанных» с Россией, сказал в эфире НСН Артем Геллер.
Мессенджер МАХ даже в России остается на уровне стартапа, поэтому его востребованность за рубежом будет незначительной, заявил в интервью НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Ранее было объявлено, что отныне звонки и сообщения в МАХ доступны в странах СНГ. В пресс-службе менеджера отметили, что теперь «миллионы пользователей» смогут общаться с близкими, живущими за границей. Геллер считает, что это будет очень узкий круг.
«Соседние страны, по большому счету не заинтересованы, а некоторые совсем не заинтересованы в проникновении и распространении на их аудиторию мессенджера другого государства, пусть и дружественного. Какую-то часть аудитории это может привлечь, но она будет совсем незначительной. Скорее всего, это будут люди, которые максимально напрямую завязаны с Россией и при этом каким-то образом пользуются именно мессенджером МАХ. Это узкий сегмент. Заголовок громкий, а по факту это что-то совсем незначительное», - отметил эксперт.
По мнению Геллера, еще рано говорить о популярности МАХ даже в России.
«По большому счету, МАХ нет еще и на российском уровне. Одно дело – зарегистрированные пользователи, даже если это миллионы, а другое - активные пользователи этого мессенджера. Эту цифру нам никто не говорит, а она значительно меньше регистраций. Многие зарегистрировались там по разным причинам, но пользуются им все еще единицы. Мессенджеру МАХ еще нужно наращивать функционал, доказывать свою безопасность. Это стартап, проект, который находится еще на первой тестовой стадии. Будем ждать его развития, а там станет понятно. В любом случае ему еще годы догонять другие популярные мессенджеры», - заключил собеседник НСН.
В конце октября сообщалось, что в мессенджере МАХ зарегистрировались более 50 млн пользователей, в числе которых актёры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, а также другие блогеры и звезды шоу-бизнеса, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
