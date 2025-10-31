Перебои в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) могут быть тренировкой по полной блокировке мессенджеров со стороны государства, рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в разговоре с НСН.



В России ограничили регистрацию пользователей в Telegram и WhatsApp. От российских операторов потребовали прекратить передачу SMS и звонков новым пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp. Об этом сообщило издание «Код Дурова». Кусков отметил, что это могли быть просто учения.