Ограничения входа в Telegram и WhatsApp связали с «учениями» Роскомнадзора
Роскомнадзор может тестировать новые способы борьбы с мошенниками, поэтому в работе Telegram и WhatsApp возникли перебои, заявил НСН Денис Кусков.
Перебои в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) могут быть тренировкой по полной блокировке мессенджеров со стороны государства, рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в разговоре с НСН.
В России ограничили регистрацию пользователей в Telegram и WhatsApp. От российских операторов потребовали прекратить передачу SMS и звонков новым пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp. Об этом сообщило издание «Код Дурова». Кусков отметил, что это могли быть просто учения.
«Вполне вероятно, что это происходит в каких-то тестовых зонах. Ранее Роскомнадзор делал так в южных округах, где блокировал работу мессенджеров. Это объяснялось борьбой с мошенничеством. Но это могли быть учения по блокировке ресурсов на территории России. Надо понимать, что в WhatsApp и Telegram почти 100 миллионов россиян. Регистрация новых номеров будет проблематичной, но для большинства не станет критичной, поскольку почти все жители РФ уже имеют аккаунты», — указал он.
Редакция НСН попыталась изменить номер телефона одного из личных аккаунтов на новый: SMS с подписью от Telegram действительно пришло на номер «МегаФона» и МТС, но попытка сделать то же самое с номером «Билайн« оказалась неудачной. Telegram уже запустил вход по e-mail в России. Кусков предупредил о рисках такой авторизации.
«Есть и были альтернативные методы получить код подтверждения, например, через электронную почту. Но тут надо понимать, что по закону регистрация в социальных сетях происходит через смс на номер телефона либо звонок. Другие способы могут носить нелегитимный характер, а это приведет к тому, что россиянам придется уходить в VPN, чтобы использовать мессенджер», — подчеркнул он.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко назвал НСН платформу, которая сможет альтернативой Telegram в России.
