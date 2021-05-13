Дети для церкви. Стоит ли считать РПЦ альтернативой абортам?
«Радиоточка НСН» выяснила религиозную и светскую точку зрения на проблему абортов в современной России.
Патриарх Кирилл призвал женщин, которые не хотят рожать, не делать аборты, а отдать детей Церкви. «Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя», — сказал глава РПЦ в обращении на своем канале в Youtube.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал такую идею, заявив, что она не нова.
«Сама по себе эта мысль принадлежит знаменитой матери Терезе. Она еще много десятилетий назад обращалась с этим призывом к женщинам по всему миру: «Если вы забеременели и не хотите ребенка, рожайте и отдайте детишек нам». При этом у матери Терезы была серьезная система женских католических монастырей, которые этим занимались не одно столетие, то есть у них был огромный опыт. У нашей церкви такой структуры, педагогического предания и такого опыта, по большому счету, нет. Если у католиков есть мощный орден иезуитов, который занимался несколько веков именно образованием, то у нас с этим довольно бедно», - отметил священник.
Кураев считает, что в решении вопроса с детьми-сиротами нужно избегать детских домов, а также он негативно высказался в адрес абортов.
«В западном мире детишек сразу усыновляют. Это лучше, конечно, чем монастырский приют. У всех традиционных религий мира одинаковое негативное отношение к абортам. С ними солидарны и биологи: они считают, что начало новой жизни - это слияние яйцеклетки и сперматозоида», - уверен отец Андрей.
В свою очередь, историк и публицист Евгений Понасенков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что предложение патриарха является опасным для детей в свете многочисленных случаях об издевательствах или насилии несовершеннолетних со стороны священнослужителей.
«Это абсолютно омерзительное и очень опасное предложение. Буквально полтора месяца назад прокуратура была вынуждена с ОМОНом входить в монастырь и изымать детей, над которыми издевались попы и священники. Мы постоянно слышим о каких-то педофилических скандалах в церкви, чаще в католической, но тем не менее. Это не вопрос отношения, это вопрос статистики. Вся мировая литература пронизана историями о покалеченной психике детей, которых отдавали в монастыри. Это неестественное воспитание, связанное зачастую со многими сексуальными, простите, извращениями, и как следствие, порождающие серьезные психические девиации», - отметил он.
Евгений Понасенков указал, что одним из особенностей цивилизованного общества является право на аборт. По его словам, если граждане не хотят воспитывать своих детей, это говорит о серьезной социальной проблеме в обществе.
«Если наше общество больно, то получается, что этот ребенок отнюдь не от Бога, а от социальной проблемы. Когда его делают алкоголики, наркоманы, те, кто его не хочет воспитывать. Я думаю, что в этом случае как раз нужно делать аборт, чтобы не порождать в обществе нищету, наркоманию, бандитизм. Я как член Общественной палаты по правам человека сталкиваюсь с огромным количеством писем от либо подростков, либо от соседей, которые говорят, что детей бьют пьяные родители. Планирование семьи - единственный путь развития цивилизованного общества, которое отличается от дикарей, в том числе, наличием права на использование абортов. Если вы посмотрите на Африку и на бывшую советскую Азию, увидите там безразмерные семьи и дикую нищету», - напомнил он.
Численность населения России может снизиться до 125 миллионов человек к 2050 году. Об этом рассказали эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» в докладе о демографической ситуации. Они полагают, что на негативную динамику, сказывающуюся на репродуктивных установках, окажут влияние алкоголь, табак и наркотики. Помимо этого, аналитики заявили, что вредные привычки зачастую приводят к нежеланию заводить детей и абортам.
В январе 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что важно отговорить женщину от аборта, но еще важнее создать условия для того, чтобы «поставить на ноги» ребенка.
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