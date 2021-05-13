Дети для церкви. Стоит ли считать РПЦ альтернативой абортам?

Патриарх Кирилл призвал женщин, которые не хотят рожать, не делать аборты, а отдать детей Церкви. «Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя», — сказал глава РПЦ в обращении на своем канале в Youtube.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал такую идею, заявив, что она не нова.

«Сама по себе эта мысль принадлежит знаменитой матери Терезе. Она еще много десятилетий назад обращалась с этим призывом к женщинам по всему миру: «Если вы забеременели и не хотите ребенка, рожайте и отдайте детишек нам». При этом у матери Терезы была серьезная система женских католических монастырей, которые этим занимались не одно столетие, то есть у них был огромный опыт. У нашей церкви такой структуры, педагогического предания и такого опыта, по большому счету, нет. Если у католиков есть мощный орден иезуитов, который занимался несколько веков именно образованием, то у нас с этим довольно бедно», - отметил священник.