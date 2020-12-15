России предрекли сокращение населения до 125 миллионов к 2050 году
Численность населения РФ может снизиться до 125 миллионов человек к 2050 году. Об этом заявили эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» в докладе о демографической ситуации. Они полагают, что на негативную динамику окажут влияние алкоголь, табак и наркотики.
Аналитики отмечают, что ситуацию усугубляет также пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, передает РИА Новости. Если ситуация не будет меняться и не будут приняты необходимые меры, то численность населения страны сократится до 125 миллионов через 30 лет, передает РИА Новости.
По данным «Трезвой России», экономические потери от последствий, связанных с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, за 1 год составляют до 12 % от ВВП России (более 13 триллионов рублей в год).
По словам главы «Трезвой России» Султана Хамзаева, употребление наркотиков, алкоголя и табака негативно сказывается на репродуктивных установках. Эти привычки приводят к откладыванию рождений, субкультуре чайлдфри и абортам.
Также эксперты «Трезвой России» составили рейтинг трезвости регионов, сообщает RT. Москва в этом списке заняла 13-е место, Санкт-Петербург — 16-е.
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