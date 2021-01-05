Путин: Важно не только отговорить от аборта, но и помочь в воспитании

Президент России Владимир Путин заявил, что важно отговорить женщину от аборта, но ещё важнее создать условия для того, чтобы «поставить на ноги» ребёнка. Об этом глава государства рассказал на совещании по социальным вопросам, которое проходит во вторник в режиме видеоконференции.

Как сообщает РИА Новости, президент прокомментировал заявление руководителя рабочей группы Госсовета по социальной политике, губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

По словам Никитина, благодаря социальному сопровождению в регионе удалось увеличить количество отказов от аборта с 9 до 12,5 процентов. Губернатор пообещал предельно серьёзно заниматься этим вопросом.

Как отметил президент, необходимо не только уговорить отказаться от аборта, но и «создать условия, чтобы помочь женщине и семье» в воспитании ребёнка, «дать ему возможность получить хорошее образование, обеспечить жильём».

