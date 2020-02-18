Милонов: Аборт - не операция, а убийство!

«Каждая такая операция – это летальный исход для ребенка. Вы хотите убивать детей так, чтоб было комфортно убийцам? Но предложение состоит не в этом. А в том, чтобы согласиться с положениями науки. Наука говорит, что жизнь начинается с момента зачатия. А убивать – не убивать собственных детей – это право демократического общества. Если демократическое общество считает, что ради собственных удовольствий можно это делать, то вопрос к обществу. Мы начинаем с того, что не говорим правду обществу. Аборт является убийством. Это не операция. Операцию она делает, когда губы увеличивает. Операция лечит человека. А тут причинение умышленного вреда одному человеку – женщине, и убийство другого человека – ребенка», - подчеркнул он.

Ранее Милонов в пресс-центре НСН назвал самые опасные китайские товары.















