Милонов: Аборт - не операция, а убийство!

18 февраля 202013:19
Георгий Гагарин

Депутат Госдумы от «Единой России в эфире НСН объяснил свою инициативу закрепить в Конституции запрет на аборты.

Закрепить в Конституции России запрет на аборты предложил депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов. Свое предложение он направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

В эфире НСН единоросс объяснил свою инициативу.

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«Каждая такая операция – это летальный исход для ребенка. Вы хотите убивать детей так, чтоб было комфортно убийцам? Но предложение состоит не в этом. А в том, чтобы согласиться с положениями науки. Наука говорит, что жизнь начинается с момента зачатия. А убивать – не убивать собственных детей – это право демократического общества. Если демократическое общество считает, что ради собственных удовольствий можно это делать, то вопрос к обществу. Мы начинаем с того, что не говорим правду обществу. Аборт является убийством. Это не операция. Операцию она делает, когда губы увеличивает. Операция лечит человека. А тут причинение умышленного вреда одному человеку – женщине, и убийство другого человека – ребенка», - подчеркнул он.

Ранее Милонов в пресс-центре НСН назвал самые опасные китайские товары.





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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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