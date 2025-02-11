«Алопеция, аллергия и гибель»: Ветврач назвал последствия окрашивания животных

«Бывает анафилактический шок, но чаще всего происходит отложенная реакция, которая может проходить до двух недель - это шелушение кожи, появление проплешин и развитие алопеции. Также краска может попасть в глаза, уши, нос. Это может нанести непоправимый вред здоровью, вплоть до потери слуха, обоняния. И главное, смывание всех этих красителей - это тоже химическое воздействие на кожу. Поэтому с какой стороны ни погляди – это опасное мероприятие для животного и говорит о безответственности», - подытожил он.

По словам ветврача, чаще всего люди прибегают к небольшому окрашиванию питомца, чтобы скрыть недостатки породы.

«В моей практике чаще всего к окрашиванию прибегали для сокрытия различных недостатков пород. Например, собачка должна быть полностью черной по стандарту. Но вот генетически получилось, что на одной лапке у нее какое-нибудь пятно. И владельцы, желая выступать на выставках, подкрашивают какой-то маленький участок краской. Также к нам поступали животные каких-то космических расцветок, которых продавали в переходах метро, а доверчивым гражданам говорили, что это новая порода. Если вы увидели животное необычной окраски, это лишь сигнал, что ему срочно нужна ветеринарная помощь», подытожил он.

Ранее Шеляков в разговоре с НСН заявил, что владельцы собак чаще приходят к врачу, а кошки живут дома, поэтому у них меньше рисков.

