«Алопеция, аллергия и гибель»: Ветврач назвал последствия окрашивания животных

Не бывает безопасной краски, если речь идет об окрашивании собак и кошек, так как их организм не может защититься от токсического воздействия красителей, заявил НСН Михаил Шеляков.

Окрашивание животных любой краской – это очень негуманно и безответственно, так как всегда приводит к страданиям для животного и даже к летальному исходу. Об этом в беседе с НСН заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Уфимский блогер покрасил свою кошку в розовый цвет – как он утверждает, безопасной краской, сообщили РИА Новости. В соцсетях такой шаг не оценили – самый популярный вопрос в комментариях: "Зачем?". При этом эксперты утверждают, что безопасные краски хоть и существуют, но наносят их подросткам и беременным – и уж точно не животным. Шеляков подтвердил, что любая даже самая щадящая краска будет опасна для питомца, ведь ему окрашивают всю поверхность тела, а не только голову, как людям.

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«Краска не может быть безопасной априори для животных. Для животного это сплошные риски вплоть до смертельных. Иногда нам приносят покрашенных животных, которые находятся в остром токсическом шоке, с аллергической реакцией вплоть до летальных исходов. Во-первых, в отличие от покраски волос на голове у человека, люди же красят животное «безопасной краской» полностью. То есть степень воздействия на организм в десятки раз выше. Во-вторых, кошки и собаки не имеют потовых желез. Когда у нас возникают аллергические реакции или токсические повреждения кожи, то всегда выступает какой-то пот. Наш организм блокирует поступление вредных веществ и пытается их смыть. А у животных этого нет. Поэтому для чего красить домашних кошек? Ну, наверное, только ради лайков. Но это негуманное отношение к животному», - рассказал он.

Говоря о возможных последствиях таких экспериментов, Шеляков заявил, что даже смывание этой краски с животного – это тоже ядовитое воздействие на его организм.

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«Бывает анафилактический шок, но чаще всего происходит отложенная реакция, которая может проходить до двух недель - это шелушение кожи, появление проплешин и развитие алопеции. Также краска может попасть в глаза, уши, нос. Это может нанести непоправимый вред здоровью, вплоть до потери слуха, обоняния. И главное, смывание всех этих красителей - это тоже химическое воздействие на кожу. Поэтому с какой стороны ни погляди – это опасное мероприятие для животного и говорит о безответственности», - подытожил он.

По словам ветврача, чаще всего люди прибегают к небольшому окрашиванию питомца, чтобы скрыть недостатки породы.

«В моей практике чаще всего к окрашиванию прибегали для сокрытия различных недостатков пород. Например, собачка должна быть полностью черной по стандарту. Но вот генетически получилось, что на одной лапке у нее какое-нибудь пятно. И владельцы, желая выступать на выставках, подкрашивают какой-то маленький участок краской. Также к нам поступали животные каких-то космических расцветок, которых продавали в переходах метро, а доверчивым гражданам говорили, что это новая порода. Если вы увидели животное необычной окраски, это лишь сигнал, что ему срочно нужна ветеринарная помощь», подытожил он.

Ранее Шеляков в разговоре с НСН заявил, что владельцы собак чаще приходят к врачу, а кошки живут дома, поэтому у них меньше рисков.

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