«Полно подделок!»: Ветеринар призвал использовать капли вместо таблеток от клещей

«К сожалению, санкционная политика последних лет сыграла свою роль. Есть риск нарваться на поддельные препараты, потирают руки спекулянты и мошенники. На самом деле высокий процент на рынке таких товаров, официальные данные занижаются», - подтвердил он.

По словам ветеринара, в сложившейся ситуации лучше использовать сертифицированные капли для питомцев, а не выискивать дефицитные таблетки.

«Есть вариант – обработка питомца раз в месяц вместо таблеток. Надо только помнить, что ни один вариант не дает стопроцентной защиты. Я бы советовал купить в таком случае нормальное сертифицированное средство – капли на холку, чтобы не выискивать таблетки за большие деньги и не нарваться на подделку. Выбор есть на самом деле. Надо отметить, что ошейники специальные низкую эффективность у нас показывают, лучше комбинировать или капли использовать», - заключил собеседник НСН.

Российский рынок не может обеспечить животных нужным количеством ветпрепаратов, заявил ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский «Радиоточке НСН».

