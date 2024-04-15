«Полно подделок!»: Ветеринар призвал использовать капли вместо таблеток от клещей
Михаил Шеляков в эфире НСН призвал отказаться от популярных препаратов для собак, которые сегодня все чаще подделывают и продают в несколько раз дороже.
Из-за санкций на российском рынке стали чаще появляться поддельные ветеринарные препараты, сегодня для защиты питомцев от клещей лучше использовать капли, а не таблетки, заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с НСН.
Из российских ветеринарных аптек пропал препарат «Бравекто» от болезней, которые переносят клещи и блохи. Его нехватка особенно заметна в начавшийся клещевой сезон. Люди пытаются найти остатки лекарства на маркетплейсах и покупают его втридорога у частных продавцов, рискуя нарваться на подделку, пишут «Известия».
«К сожалению, санкционная политика последних лет сыграла свою роль. Есть риск нарваться на поддельные препараты, потирают руки спекулянты и мошенники. На самом деле высокий процент на рынке таких товаров, официальные данные занижаются», - подтвердил он.
По словам ветеринара, в сложившейся ситуации лучше использовать сертифицированные капли для питомцев, а не выискивать дефицитные таблетки.
«Есть вариант – обработка питомца раз в месяц вместо таблеток. Надо только помнить, что ни один вариант не дает стопроцентной защиты. Я бы советовал купить в таком случае нормальное сертифицированное средство – капли на холку, чтобы не выискивать таблетки за большие деньги и не нарваться на подделку. Выбор есть на самом деле. Надо отметить, что ошейники специальные низкую эффективность у нас показывают, лучше комбинировать или капли использовать», - заключил собеседник НСН.
Российский рынок не может обеспечить животных нужным количеством ветпрепаратов, заявил ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский «Радиоточке НСН».
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