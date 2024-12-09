Ученые создали робота, который способен общаться с животными

Ученые из Технического университета Мюнхена совместно с командой робототехников из Пекинского технологического института разработали роботизированную крысу, которая умеет социально взаимодействовать с настоящими лабораторными грызунами. Соответствующие результаты работы опубликованы в журнале Nature Machine Intelligence (NMI).

Отмечается, что нового робота оснастили системой искусственного интеллекта, обученной на видеозаписях взаимодействий настоящих крыс. С помощью методов глубокого обучения и положительного подкрепления он «научился» вести себя как настоящая крыса, адаптируя свои действия в зависимости от ситуации.

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Согласно данным, разработка имеет корпус на колесах, однако остальная часть конструкции имитирует анатомию крысы: маневренную голову и лапы, подвижный позвоночник. Указывается, что настоящие крысы воспринимали робота как равного себе и проявляли явные реакции на его «эмоции». Например, они убегали, если робот выглядел «злым», и проявляли дружелюбие и игривость, когда он был спокоен.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Станислав Максименко в разговоре с НСН отметил, что при общении с домашними питомцами у человека вырабатывается окситоцин, что положительно влияет на эмоциональное состояние, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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