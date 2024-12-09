Ученые создали робота, который способен общаться с животными

Ученые из Технического университета Мюнхена совместно с командой робототехников из Пекинского технологического института разработали роботизированную крысу, которая умеет социально взаимодействовать с настоящими лабораторными грызунами. Соответствующие результаты работы опубликованы в журнале Nature Machine Intelligence (NMI).

Отмечается, что нового робота оснастили системой искусственного интеллекта, обученной на видеозаписях взаимодействий настоящих крыс. С помощью методов глубокого обучения и положительного подкрепления он «научился» вести себя как настоящая крыса, адаптируя свои действия в зависимости от ситуации.