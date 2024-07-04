«Еда, зубы и клещи»: Ветеринар заявил, что «собачники» чаще обращаются за помощью

Михаил Шеляков заявил НСН, что владельцы собак чаще приходят к врачу, так как кошки живут дома – у них меньше рисков.

Владельцы собак чаще приходят к врачу, кошки живут дома, поэтому у них меньше рисков, заявил НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

В России более чем в 1,5 раза больше кошатников, чем собачников. К такому мнению пришли аналитики сервиса «Яндекс 360» по итогам своего опроса. Так, 23% респондентов заявили, что у них есть кошка, а 14% рассказали, что завели себе собаку. Больше всего кошатников в Москве: оказалось, что почти у каждого второго жителя столицы (45%) есть кошка. А вот любителей собак много в Екатеринбурге: по результатам опроса, каждый десятый житель столицы Урала — собачник.

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«Чаще к нам обращаются собачники, просто потому что они гуляют, у питомцев больше шансов пораниться, что-то подхватить, клещи те же. Кошки все-таки живут дома, но это не значит, что кошатников меньше. И кошки, и собаки требуют качественных кормов, качественного ветеринарного обслуживания. Это все недешево сегодня для всех питомцев. Большинство наших клиентов – это и собачники, и кошатники, то есть у них сразу несколько питомцев», - отметил он.

Среди основных запросов врач назвал пищевые проблемы, а также стоматологию.

«Достаточно высокий процент случаев, когда люди обращаются к ветеринарам просто из-за мнительности. Также многие владельцы считают, что брендовый корм – это показатель качества, но сейчас это не так. Есть корма подходящие и неподходящие, цена здесь не главное. Кошек, конечно, очень любят свои владельцы, часто приходят по каким-то мелких вопросам. Но и собак любят, сейчас же мода на мелкие породы, которые по размеру и по характеру как кошки. Чаще всего к нам обращаются по кормлению, пищевые проблемы – это основной запрос. Потому что здесь очень много нюансов. Если же берем хирургические проблемы, то чаще всего это стоматологические, например, у собак», - рассказал собеседник НСН.

Важно ответственно подходить к выбору породы собаки и быть готовым проводить время с питомцем, рассказала «Радиоточке НСН» доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

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ФОТО: РИА Новости
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