Актриса Муцениеце призналась в обмане приемной комиссии ВГИКа

Члены приемной комиссии попросили Муцениеце спеть. По словам телеведущей, на этот случай у нее был «хитрый план».

Актриса отметила, что разучила малоизвестную песню на грузинском. Она рассчитывала, что никто в приемной комиссии не знает слов и мелодии.

Телеведущая добавила, что после поступления призналась преподавателям, что не умеет петь.

В интервью «Hello!» актриса выразила сомнение, что Земля круглая, передает НСН.

