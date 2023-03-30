Актриса Муцениеце призналась в обмане приемной комиссии ВГИКа

Актриса и телеведущая Агата Муцениецен рассказала, как прибегла к хитрости при поступлении во Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК). Об этом пишет издание «Hello!».

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Члены приемной комиссии попросили Муцениеце спеть. По словам телеведущей, на этот случай у нее был «хитрый план».

Актриса отметила, что разучила малоизвестную песню на грузинском. Она рассчитывала, что никто в приемной комиссии не знает слов и мелодии.

Телеведущая добавила, что после поступления призналась преподавателям, что не умеет петь.

В интервью «Hello!» актриса выразила сомнение, что Земля круглая, передает НСН.

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Фото: Соцсети/AgataOfficial/
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