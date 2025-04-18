В Белгородской области дрон взорвался рядом с автомобилем, пострадал водитель

В Белгородской области в селе Дорогощь Грайворонского округа украинский дрон сдетонировал рядом с автомобилем, в результате чего водитель получил легкие травмы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина, получивший минно-взрывную и баротравму, обратился за медицинской помощью. Врачи предложили госпитализацию, но пострадавший отказался и продолжит лечение амбулаторно.

Мирный житель был ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгородская область

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