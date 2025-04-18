В Белгородской области дрон взорвался рядом с автомобилем, пострадал водитель

В Белгородской области в селе Дорогощь Грайворонского округа украинский дрон сдетонировал рядом с автомобилем, в результате чего водитель получил легкие травмы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина, получивший минно-взрывную и баротравму, обратился за медицинской помощью. Врачи предложили госпитализацию, но пострадавший отказался и продолжит лечение амбулаторно.