Актриса Муцениеце выразила сомнения в том, что Земля круглая

По её словам, у неё был шанс реализовать это желание посредством участия в фильме Клима Шипенко «Вызов», однако её кандидатуру отказались рассматривать «из-за паспорта гражданки Европы».

«Очень хочу в космос, посмотреть — действительно ли круглая Земля. А вдруг нет?» — заключила актриса.

Ранее гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что первая отснятая в космосе кинокартина «Вызов» выйдет в прокат 12 апреля 2023 года, сообщает RT.

