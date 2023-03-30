Актриса Муцениеце выразила сомнения в том, что Земля круглая

Актриса Агата Муцениеце в интервью изданию «Hello!» заявила, что очень хочет полететь в космос.

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По её словам, у неё был шанс реализовать это желание посредством участия в фильме Клима Шипенко «Вызов», однако её кандидатуру отказались рассматривать «из-за паспорта гражданки Европы».

«Очень хочу в космос, посмотреть — действительно ли круглая Земля. А вдруг нет?» — заключила актриса.

Ранее гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что первая отснятая в космосе кинокартина «Вызов» выйдет в прокат 12 апреля 2023 года, сообщает RT.

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Фото: NASA
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