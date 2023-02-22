Муцениеце хочет отсудить у Прилучного квартиру

Бывшая супруга актера, телеведущего и продюсера Павла Прилучного Агата Муцениеце подала заявление в Головинский районный суд Москвы с требованием ограничить его в правах на приобретённую до оформления развода квартиру. Заседание по иску назначено на 6 марта.

Истица просит лишить артиста регистрации в квартире, сообщили NEWS.ru в пресс-службе суда. Актёрская пара развелись в июне 2020 года. У Прилучного и Муцениеце растут сын и дочь.