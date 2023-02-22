Муцениеце хочет отсудить у Прилучного квартиру
Бывшая супруга актера, телеведущего и продюсера Павла Прилучного Агата Муцениеце подала заявление в Головинский районный суд Москвы с требованием ограничить его в правах на приобретённую до оформления развода квартиру. Заседание по иску назначено на 6 марта.
Истица просит лишить артиста регистрации в квартире, сообщили NEWS.ru в пресс-службе суда. Актёрская пара развелись в июне 2020 года. У Прилучного и Муцениеце растут сын и дочь.
В том же году на съемках сериала «В клетке» Павел завёл близкие отношения с актрисой Зепюр Брутян, с которой был знаком раньше. В мае 2022 года они расписались, а в августе сыграли свадьбу в Армении. Уже в этом году они также организовали роскошный банкет в Подмосковье, который обошелся в 5 миллионов рублей.
Как отмечает НСН, как-то после развода Агата Муцениеце унизила своего бывшего мужа, намекнув в интервью на размер полового члена Прилучного.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 954 / сут.
Умерли
396 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+15 408 / сут.
- Балицкий заявил, что ВС РФ готовы к контрнаступлению в Запорожье
- При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали три человека
- Боррель назвал «неплохим» прошлый год для российской экономики
- На Украине захотели маркировать продукты работающих в России зарубежных компаний
- Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли приграничные районы Курской области
- Байден обвинил Трампа и ж/д компании в химической аварии в Огайо
- В Калуге подвели итоги конкурса «Символ калужской доблести»
- Спрос на авиабилеты из РФ в Китай за неделю скакнул на 70%
- Шапша рассказал о развитии Калужской области после послания Путина
- «Роскосмос» назвал маловероятным попадание микрометеороида в пристыкованный к МКС корабль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru