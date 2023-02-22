Муцениеце хочет отсудить у Прилучного квартиру

Бывшая супруга актера, телеведущего и продюсера Павла Прилучного Агата Муцениеце подала заявление в Головинский районный суд Москвы с требованием ограничить его в правах на приобретённую до оформления развода квартиру. Заседание по иску назначено на 6 марта.

Истица просит лишить артиста регистрации в квартире, сообщили NEWS.ru в пресс-службе суда. Актёрская пара развелись в июне 2020 года. У Прилучного и Муцениеце растут сын и дочь.

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В том же году на съемках сериала «В клетке» Павел завёл близкие отношения с актрисой Зепюр Брутян, с которой был знаком раньше. В мае 2022 года они расписались, а в августе сыграли свадьбу в Армении. Уже в этом году они также организовали роскошный банкет в Подмосковье, который обошелся в 5 миллионов рублей.

Как отмечает НСН, как-то после развода Агата Муцениеце унизила своего бывшего мужа, намекнув в интервью на размер полового члена Прилучного.

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Фото: Соцсети/AgataOfficial/
ТЕГИ:КвартираСудАктеры
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