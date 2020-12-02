«Пусть накинут сверху»: Актер «Квартета И» назвал достойный размер пенсии
Камиль Ларин в эфире НСН также призвал чиновников поделиться деньгами с остальными россиянами.
Российские представители различных профессий оценили уровень пенсии, необходимый им для комфортной жизни в старости. По данным портала «Работу.ру», наибольшие запросы у сотрудников из области финансирования, программирования и строительства - больше 100 тысяч рублей в месяц. Медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители претендуют на 40-50 тысяч рублей. Каждый пятый работник производства хотел бы в старости получать 30–40 тысяч рублей в месяц.
Актер «Квартета И» Камиль Ларин в эфире НСН рассказал, какой должна быть пенсия для того, чтобы на нее можно было прожить.
«Я могу просто навскидку назвать какую-то сумму, например, 50 тысяч рублей. За эти деньги в месяц человек будет более-менее себя нормально ощущать. Но все зависит от потребностей. Законодателям нужно самим посчитать, и еще половину накинуть сверху», - отметил артист.
По его словам, следует учесть разницу в ценах в Москве и других регионах. «У меня остались в памяти диалоги с родственниками из Волгограда. Они считают, что в Москве жируют, но нужно прикинуть цены, например, на визит к стоматологу», - напомнил Ларин.
Он также призвал чиновников, наконец, поделиться деньгами с россиянами.
«Я знаю, что многие с юности начинают думать о пенсии. Каждый человек в своей стране имеет право получать нормальную зарплату. А у нас педагоги и врачи не имеют возможности просто жить и обеспечивать маленьких детей. Что это за жизнь такая? И это с нашими ресурсами, нефтью и газом. Чиновники, отложите себе, сколько вам надо, а дальше давайте про народ подумаем», - сказал актер.
Ранее зампред комитета Совфеда Елена Бибикова по социальной политике сообщила, что с 1 января 2021 года все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента. В среднем пенсионеры получат на тысячу рублей больше. Член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов в эфире НСН назвал такую индексацию недостаточной, а пенсии россиян - нищенскими.
По мнению лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, «справедливой» была бы пенсия в размере 25-30 тысяч рублей. А главный коммунист России Геннадий Зюганов заявил НСН, что с его точки зрения пенсия должна составлять 70-75% от зарплаты, которую он хочет видеть на уровне 50-70 тысяч рублей в месяц.
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