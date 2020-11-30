В Совфеде объяснили, кто получит две пенсионные выплаты в декабре
Часть российских пенсионеров получит в декабре сразу две выплаты, рассказала «Парламентской газете» зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Сенатор уточнила, что граждане, получающие пенсию «Почтой России», в конце декабря получат выплаты за январь. Сумма придёт полностью за весь месяц, добавила Бибикова.
Ранее зампред комитета по социальной политике сообщила, что с 1 января 2021 года все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента. В среднем пенсионеры получат на тысячу рублей больше. Член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов в эфире НСН назвал такую индексацию недостаточной, а пенсии россиян - нищенскими.
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