«Дефицит подобных устройств наблюдается во всем мире, а не только в России. Конечно, доля российского рынка не такая большая в глобальном варианте, как, скажем, у Китая или у США, но периодически дорожают определенные комплектующие — видеокарты, процессоры и так далее. Все это влияет на конечную стоимость оборудования, в России это влияние, наверное, больше из-за того, что многое ввозится из-за рубежа. Дорожают из-за этого, конечно, не только компьютеры, но и планшеты, смартфоны, бытовая техника. Кроме того, сейчас очень активно продвигается искусственный интеллект, что также приводит к изменению технических возможностей», — сказал Кусков.

Собеседник НСН добавил, что подорожание продолжится и в 2026 году — в лучшем случае на 10-15%.

«Стоит ожидать, что этот процесс будет продолжаться в 2026 году. Если взять за константу то, что есть сейчас (рубль не меняется, санкций больше не становится) и если допустить скорое разрешение российско-украинского конфликта, то повышение составит 10-15%. Если же будут негативные изменения, повышение усилится», — подытожил он.

Ранее директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный заявил, что рост цен на видеокарты вызван взрывным развитием нейросетей, при этом по «принципу домино» дорожает вся электроника. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

