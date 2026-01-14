В России предсказали рост цен на технику из-за дефицита жестких дисков
Рост цен на технику из-за дефицита запоминающих устройств продолжится в 2026 году, в лучшем случае он составит 10-15%, сказал НСН Денис Кусков.
Дефицит SSD-накопителей и жестких дисков наблюдается во всем мире, а не только в России, из-за него дорожают компьютеры, смартфоны и другая техника. В частности, рост цен на продукцию в 2026 году составит в лучшем случае 10-15%. Об этом НСН заявил гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков.
В России зафиксирован дефицит запоминающих устройств для ПК (SSD-накопителей и жестких дисков), без которых невозможно собирать компьютеры и серверы. Об этом сообщило издание «Известия». За полгода накопители подорожали в 1,5–2 раза, что уже привело к росту цен на готовые компьютеры. По словам Кускова, такая тенденция наблюдается по всему миру, но конечная стоимость оборудования наиболее ощутимо растет именно в России.
«Дефицит подобных устройств наблюдается во всем мире, а не только в России. Конечно, доля российского рынка не такая большая в глобальном варианте, как, скажем, у Китая или у США, но периодически дорожают определенные комплектующие — видеокарты, процессоры и так далее. Все это влияет на конечную стоимость оборудования, в России это влияние, наверное, больше из-за того, что многое ввозится из-за рубежа. Дорожают из-за этого, конечно, не только компьютеры, но и планшеты, смартфоны, бытовая техника. Кроме того, сейчас очень активно продвигается искусственный интеллект, что также приводит к изменению технических возможностей», — сказал Кусков.
Собеседник НСН добавил, что подорожание продолжится и в 2026 году — в лучшем случае на 10-15%.
«Стоит ожидать, что этот процесс будет продолжаться в 2026 году. Если взять за константу то, что есть сейчас (рубль не меняется, санкций больше не становится) и если допустить скорое разрешение российско-украинского конфликта, то повышение составит 10-15%. Если же будут негативные изменения, повышение усилится», — подытожил он.
Ранее директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный заявил, что рост цен на видеокарты вызван взрывным развитием нейросетей, при этом по «принципу домино» дорожает вся электроника. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В массовых протестах в Иране обвинили «спящие ячейки»
- Новым директором Третьяковской галереи назначена Ольга Галактионова
- В АТОР заявили, что приостановка выдачи виз США не повлияет на туристов из РФ
- В России предсказали рост цен на технику из-за дефицита жестких дисков
- Еврокомиссия приняла соглашение по выделению Украине займа в размере €90 млрд
- «Получили со всех сторон!»: «Кривая линия» помогла пенсионерке из Москвы вернуться домой
- Кинокритик опроверг снижение интереса к сериалам в Новый год
- Исполнительное производство о выселении Долиной появилось в базе ФССП
- США приостановят оформление виз для граждан России и еще 74 стран
- Депутат Кирьянов раскрыл масштабы теневого предпринимательства в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru